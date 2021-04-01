Порошенко опубликовал декларацию за 2020 год: доходы и имущество пятого президента

Пятый президент и лидер Евросолидарности Петр Порошенко за 2020 год заработал 222 млн грн (годом ранее – 773 млн грн). Об этом говорится в его декларации на сайте опубликованной на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

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Деньги

Свои 222 млн грн за год Порошенко получил из нескольких источников:

– зарплата нардепа – 505 540 грн

– проценты банковского вклада – 7 млн грн;

– дивиденды от инвестфонда Prime Assets Capital – 200 млн грн;

– дивиденды от Sequent Schweiz AG (предыдущее название – Rothschild Trust Schweiz AG) – 14,2 млн грн;

– отчуждение имущества – 295 000 грн.

Жена Порошенко, Марина, за 2020-й получила 66 000 грн зарплаты в Благотворительном фонде Порошенко.

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На счетах пятого президента – $3,5 млн, 331 292 грн, 43 861 евро и 49 908 фунтов стерлингов. На счетах жены – 3400 евро, 10 000 грн и $90.

Наличными Порошенко хранит $51,2 млн и 423,3 млн грн. Также пятый президент вложил 8,2 млн грн в Prime Assets Capital, одолжил $1 млн гражданину Зайцеву Сергею Ивановичу и 1,1 млн грн Москаленко Лидии Дмитриевне.

Москаленко владеет базой отдыха Лебедь под Одессой стоимостью 1,1 млн грн. Эта база внесена в декларацию Порошенко как объект, через который он может прямо или опосредованно получать доход или же совершать действия, аналогичные распоряжению объектом.

Недвижимость

У Порошенко есть дом в Козине Киевской области: приобретен в 2012-м, площадь – 1331 кв. м., стоимость – 30 млн грн. Также он владеет шестью земельными участками в Киеве и области общей площадью более 54 000 кв. м. и стоимостью 46 млн грн. У него есть две квартиры в столице и в Виннице. У жены есть земельный участок и дом (куплен в 2005-м за 150 000 грн, 343 кв. м.).

Компании

Порошенко является конечным бенифициарным собственником 26 компаний. Среди них – Прайм Эссэтс Кэпитал, ряд телерадиокомпаний, испанская Feruvita S.L., Prime Asset Partners Limited из Британских Виргинских Островов, банк МИБ и другие.

Автомобили

Марина Порошенко владеет Jaguar XF 2008 года выпуская за 454 646. Петр Порошенко имеет право пользования Mercedes-Benz S 500L (1,1 млн грн) и Mer Mercedes-Benz S 600L (3,4 млн грн). Оба автомобиля – 2015 года выпуска, были куплены 1 октября 2019-го и принадлежат партии Евросолидарность.

Ценное имущество

Порошенко задекларировал 65 картин украинских и российских художников XIX – XX веков, а также картины других художников. У него есть коллекция из шести скульптур XIX – XX веков, рояль Schimmel, дорогая мебель и бытовые приборы.

У Порошенко с супругой есть пять элитных наручных часов и ювелирные украшения. Стоимость всех ценных предметов не указана.

Вчера свою декларацию показал президент Владимир Зеленский. Он задекларировал уменьшение доходов семьи, госдачу, множество торговых марок и долг компании из Белиза.

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Марк Сировой

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