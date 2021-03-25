Венедиктова получила более 900 000 грн зарплаты за 2020 год – декларация

Генпрокурор Ирина Венедиктова за 2020 год заработала более 900 000 грн зарплаты. Об этом говорится в ее декларации.

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В 2020-м она получала зарплату на трех должностях: как нардеп (25 760 грн), как и.о. главы Госбюро расследований (130 987) и как генпрокурор (753 259). Суммарно – 909 916 грн. Также она получила 32 640 грн дохода от сдачи в аренду имущества.

Муж Венедиктовой, Денис Колесник, получил более 600 000 грн зарплаты в Департаменте киберполиции. Практически такую же сумму единоразовой помощи ему выплатили при увольнении из этого органа.

На счетах генпрокурора есть 10 495 грн и 5132 евро. Также она задекларировала $20 000 и 620 000 грн наличных. У мужа – 87 123 грн на счетах, $20 000 и 800 000 грн наличными.

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У Венедиктовой есть Porsche Cayenne 2013 года выпуска за 867 311 грн. Ее муж купил в 2020-м Honda CR-V 2016 года выпуска, стоимость не указана. Ценного имущества, кроме транспортных средств, генпрокурор не декларировала.

Венедиктова вместе с семьей имеет право пользования на дом (площадь – 147,8 кв. м.) и земельный участок (1500 кв. м.) в селе Лесники Киево-Святошинского района. Дом и участок принадлежат гражданке Татьяне Яворской.

В Харькове Венедиктова владеет нежилыми помещениями (стоимость – 821 288 грн, площадь – 149,5 м.) и паркоместом (85 000 грн, 15,7 кв. м.). Ее муж вместе с дочерью Аделиной поровну владеют земельным участком в пригороде Харькова Высоком (132 941 грн, 1500 кв. м.). А домом в Высоком (2 561 894 грн, 387,5 кв. м.) владеют поровну дочь генпрокурора вместе с Данилом Колесником, которого Венедиктова в 2019-м указывала как сына.

1 октября 2020-го журналисты Схем сообщили, что Венедиктова арендует резиденцию в Пуща-Водице дешевле расчетных цен. Она пообещала доплатить и выехать оттуда.

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Марк Сировой

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