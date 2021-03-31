Степанов подал декларацию: сколько зарабатывает и чем владеет глава Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов подал декларацию о доходах за 2020 год, она опубликована на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции. В декларации – зарплата, машины, вклады и часы.

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За прошлый год в Минздраве Степанов заработал 497 527 грн. Еще 228 101 грн он получил в качестве процентов по вкладам.

Жена министра Наталия за прошлый год заработала 988 840 грн, занимаясь предпринимательской деятельностью. По основному месту работы в Институте нефрологии НАМН Украины она заработала 226 400 грн, в НМУ им. Богомольца, на работе по совместительству, – 65531 грн. Доход от процентов по вкладам у жены министра составил 676 688 грн, еще 51 565 грн дохода она получила в качестве гонораров или других выплат по гражданско-правовым договорам.

Степанов задекларировал квартиру площадью 340,9 кв м и машиноместо площадью 18 кв м., автомобили Land Rover Ranger за 2,7 млн грн и Lexus LX407 (цена не указана). Также он владеет часами Rolex, Breguet и Piaget и картиной.

Наталия Степанова владеет украшениями, часами и шубами, а также автомобилями Lexus LX450 за 3 млн грн и Lexus GX460 за 689 000 грн.

Министр владеет корпоративными правами в кампаниях Республиканский правовой союз и Эдьюгет на сумму 2,7 млн грн, его жена – в компаниях Эдьюгет, Спецагротех, Гарномедика и Бестздрав на сумму около 2,3 млн грн.

На банковских вкладах у Степанова находится $667 268, 11 641 евро и 597 767 грн, у Наталии Степановой – $269 369, 4142 евро и 1,85 млн грн.

30 марта 2020 года Степанов возглавил Министерство здравоохранения.

Денис Юдин

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