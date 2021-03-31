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Зеленский показал декларацию за 2020 год: сколько зарабатывает и чем владеет президент

31.03.2021, 17:38
Зеленский показал декларацию за 2020 год: сколько зарабатывает и чем владеет президент - Фото
Владимир и Елена Зеленские (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой за 2020 год заработали более 22,7 млн грн (годом ранее – 28,5 млн грн), имеют право бесплатного пользования госдачей и дорогими квартирами, дорогие часы и по одному автомобилю. Об этом говорится в декларации о доходах и активах президента, опубликованной на сайте Нацагентства по предотвращению коррупции.

Деньги

За год Зеленский суммарно заработал более 19 млн грн. По категориям доход президента выглядит так:

– Отчуждение недвижимости – 12,1 млн;

– Продажа земельного участка – 1,35 млн;

– Роялти (суммарно) – 4,6 млн;

– Зарплата – 336 000 грн;

– Проценты по банковским вкладам – 238 505 грн;

– Сдачи в аренду имущества – 230 703.

Супруга президента Елена Зеленская за год заработала 3,6 млн грн. Суммарный доход семьи президента – 22,7 млн грн за 2020 год (годом ранее – 28,5 млн грн). Уплачено 1,8 млн грн налогов.  

На банковских счетах Зеленского: $16 000, 393 000 евро и 5,8 млн грн. Елены – $15 000, 7300 евро и 42 000 грн. Наличными супруги владеют совместно: 100 000 грн, $615 000 и 7000 евро.

Также у Зеленского есть займ на 1,7 млн фунтов, который он взял у компании из Белиза Film Heritage в 2017 году.

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Торговые марки

Зеленский владеет десятками торговых марок и получает доход за их использование. В 2020 году были также зарегистрированы 13 торговых марок в Украине и две за рубежом. Регистрация торговых марок началась задолго до его избрания на пост президента, заверили в пресс-службе Офиса президента.

В частности, компания PricewaterhouseCoopers в 2020 году оценила торговую марку Зеленского "Женский квартал" в 21,4 млн грн, а "Слуга народа" – в 11,2 млн грн, добавили в пресс-службе ОП.

Недвижимость

Зеленский владеет квартирой в Киеве (131,9 кв. м.), купленой в 2006 году за 746 478 грн. Еще двумя квартирами на правах общей собственности владеет вместе со своими соратниками братьями Шефирами.

Жена Зеленского задекларировала квартиру в Ялте, купленную в 2013 году за 1,3 млн грн. В ее собственности – квартира в Киеве за 2,7 млн грн, на правах общей собственности с женами Шефиров – нежилое помещение за 1 млн.

В декларации указана и госдача в Конча-Заспе площадью 4000 кв. м. Ей Зеленские пользуются бесплатно. В пресс-службе ОП уточнили, что переезд на нее "связан с необходимостью обеспечения обязательной госохраны".

Также Зеленские имеют право бесплатного пользования квартирой в Великобритании стоимостью 42,2 млн грн (принадлежит британской компании Strand Residential GP Limited and Strand Residential Nominee Limited) и Киеве стоимостью 19,3 млн грн (принадлежит кипрской Aldorante Limited).

Автомобили

Зеленский владеет Range Rover 2016 года выпуска за 4,7 млн грн, жена – Mercedes-Benz S 500 2014-го за 1,8 млн грн.

Ценное имущество

У Зеленского есть часы Bregeut, Tag Heur, Rolex, У Зеленской – часы Piaget, Bovet, Breguet, сережки и кольцо с бриллиантами Graff. Стоимость драгоценных предметов не указана.

  • 7 июля 2020-го Зеленский лично проинформировал НАПК о нарушении им законодательства в связи с тем, что он не предоставил информацию о существенных изменениях в его имущественном состоянии
  • 7 июля НАПК вручило два протокола об административном нарушении Зеленскому.
  • 24 июля Интерфакс-Украина сообщал, что суд закрыл административное производство против Зеленского.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский зарплата декларация доходы Елена Зеленская
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