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02.07.2019, 08:46

Порошенко отреагировал на русский язык для Донбасса от Богдана

Порошенко отреагировал на русский язык для Донбасса от Богдана - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Тактика агрессора РФ не меняется, говорит лидер партии Евросолидарность: он делает шаг, ждет реакции, не встречает противодействия - делает новый шаг

Уступки РФ и ее оккупационным администрациям в Донбассе по части русского языка как регионального, о чем накануне высказался глава Офиса президента Андрей Богдан, не остановят агрессию Кремля против Украины. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, который ведет на выборы в Раду партию Европейская солидарность.

По его словам, такая "торговля языком" не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию.

"Потому что Россия пришла не за Луганском и Донецком, и даже не за Крымом. Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО, и вернуть в сферу влияния России всю Украину - от Донбасса до Галичины", - сказал Порошенко.

Он заявил, что дипломаты и юристы партии разработали некую Евроатлантическую хартию, которая "как клятва, присяга и план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО", - и призвал другие политические силы подписать ее.

Ранее также Богдан запустил идею о некоем "референдуме о мире" с РФ, но у Зеленского, оценив резонанс, пошли на попятную.

Читайте также: Стефанчук о русском языке для Донбасса от Богдана: Это его личная позиция

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Теги: агрессия России, языковой закон, выборы, война в донбассе, русский язык, реванш
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