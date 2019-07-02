Порошенко отреагировал на русский язык для Донбасса от Богдана

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Уступки РФ и ее оккупационным администрациям в Донбассе по части русского языка как регионального, о чем накануне высказался глава Офиса президента Андрей Богдан, не остановят агрессию Кремля против Украины. Об этом заявил пятый президент Петр Порошенко, который ведет на выборы в Раду партию Европейская солидарность.

По его словам, такая "торговля языком" не принесет Украине никаких дивидендов и не остановит Россию.

"Потому что Россия пришла не за Луганском и Донецком, и даже не за Крымом. Главная цель реванша - остановить наше движение к членству в Евросоюзе и НАТО, и вернуть в сферу влияния России всю Украину - от Донбасса до Галичины", - сказал Порошенко.

Он заявил, что дипломаты и юристы партии разработали некую Евроатлантическую хартию, которая "как клятва, присяга и план согласованных действий различных политических сил с целью ускорить вступление Украины в НАТО", - и призвал другие политические силы подписать ее.

Ранее также Богдан запустил идею о некоем "референдуме о мире" с РФ, но у Зеленского, оценив резонанс, пошли на попятную.

Читайте также: Стефанчук о русском языке для Донбасса от Богдана: Это его личная позиция