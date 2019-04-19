Порошенко поднялся на сцену Зеленского: фото

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На НСК Олимпийский президент Петр Порошенко пришел на сцену кандидата Владимира Зеленского. Они пожали друг другу руки.

Вопреки запланированному сценарию на дебатах Порошенко поднялся на сцену Зеленского. Они пожали друг другу руки, и Зеленский, согласно результатам жеребьевки, начал свое выступление.

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Дебаты предусматривают вступительное слово для обоих кандидатов по 5 минут, 36 минут дискуссии, финальное выступление каждого по 5 минут и реплики кандидатов – по 30 секунд.

Дебаты Зеленского и Порошенко на НСК Олимпийский: смотреть онлайн

Сегодня на НСК Олимпийский в Киеве проходят дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Каждый кандидат будет находится на своей сцене, зрители также разделены на секторы. На стадионном формате дебатов настоял Зеленский. При этом на предусмотренные законом теледебаты в студию Суспільного, которые состояться после мероприятия на НСК, Зеленский, судя по всему, идти не планирует.