Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент Петр Порошенко сегодня утром прибыл на допрос в Государственное бюро Украины.
По его словам, суд принял решение, обязывающее закрыть дело относительно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.
"Десять минут назад судья Шевченковского суда (райсуда Киева,- ред.) приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено", - подчеркнул Порошенко.
Он отметил, что "судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления".
Порошенко добавил, что прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.
Читайте также: Порошенко сказал, что сам придет на допрос в ГБР: видео