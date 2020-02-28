Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Пятый президент Петр Порошенко сегодня утром прибыл на допрос в Государственное бюро Украины.

По его словам, суд принял решение, обязывающее закрыть дело относительно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

"Десять минут назад судья Шевченковского суда (райсуда Киева,- ред.) приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что "судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления".

Порошенко добавил, что прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.

21 февраля Печерский райсуд Киева вынес постановление о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР.

Исполнить привод обязали полицию. Постановление обжалованию не подлежит. Адвокаты Порошенко в пяти инстанциях обжаловали постановление Печерского райсуда о принудительном приводе на допрос в Госбюро расследований.

Читайте также: Порошенко сказал, что сам придет на допрос в ГБР: видео