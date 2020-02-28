Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Порошенко прибыл на допрос в ГБР - Фото
Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)
28.02.2020, 11:20

По словам пятого президента Петра Порошенко, он прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным

Пятый президент Петр Порошенко сегодня утром прибыл на допрос в Государственное бюро Украины.

По его словам, суд принял решение, обязывающее закрыть дело относительно назначения президентом судей, в котором он фигурирует.

"Десять минут назад судья Шевченковского суда (райсуда Киева,- ред.) приняла решение отменить постановление следователя об отказе нам в закрытии уголовного дела, по которому мы сейчас приглашены на допрос. Постановление отменено", - подчеркнул Порошенко.

Он отметил, что "судья приняла решение обязать следователя рассмотреть закрытие уголовного дела в связи с отсутствием события преступления".

Порошенко добавил, что прибыл на допрос, несмотря на то, что считает его политически мотивированным.

  • 21 февраля Печерский райсуд Киева вынес постановление о принудительном приводе Порошенко на допрос в ГБР. 
  • Исполнить привод обязали полицию. Постановление обжалованию не подлежит. Адвокаты Порошенко в пяти инстанциях обжаловали постановление Печерского райсуда о принудительном приводе на допрос в Госбюро расследований.

Читайте также: Порошенко сказал, что сам придет на допрос в ГБР: видео

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Петр Порошенко допрос гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 