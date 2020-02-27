Порошенко сказал, что сам придет на допрос в ГБР: видео

Пятый президент Петр Порошенко заявил, что завтра сам придет на допрос в Госбюро расследований. Об этом он сказал в своем видеообращении.

Порошенко назвал решение суда о его приводе "незаконным" и заявил, что будет оспаривать его в "Европейском Суде".

Он считает, что решение суда о его силовом приводе на допрос нужно для того, чтобы "отвлечь внимание от главного: они не способны ответить ни на один вызов из тех, которые стоят перед страной".

Пятый президент заявил, что против него уже почти год, как фабрикуют десятки дел, но выразил уверенность, что все это "закончится большим "пшиком".

"Подчеркиваю еще раз: завтра я приду на допрос сам, несмотря на то, что эти преследования политически мотивированы. Несмотря на то, что сегодня мы получили решение Высшего антикоррупционного суда, прозрачно сформированного при участии международных экспертов, которым по сути признано, что власть отдает незаконные приказы по моему политического преследованию", - сказал Порошенко.

Ранее сегодня адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил, что Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ расследовать "пленки Трубы", сообщает lb.ua.