Трубагейт. Зеленский отреагировал на скандал: "Изучу вопрос"

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Президент Владимир Зеленский заявил, что "изучит вопрос" обнародованных в Telegram-канале аудиозаписей разговоров якобы с участием директора ГБР Романа Трубы. Об этом он сказал на брифинге в Станице Луганской.

На вопрос, какова его реакция на сегодняшний скандал, Зеленский ответил: "Я честно скажу, что сегодня у меня более серьезная задача. Я не знаю, правда, не знаю, что там за скандал. Я только слышал, что есть какой-то скандал с ГБР. Там какие-то записи? Если вы не против, я изучу вопрос и отвечу".

В сентябре Труба сообщил, что в его кабинете велась незаконная прослушка.

19 ноября на анонимном Telegram-канале появилось несколько аудиозаписей, на которых человек с голосом, похожим на голос Трубы, отчитывался перед главой ОП Андреем Богданом о ходе дел против пятого президента Петра Порошенко. Этот же человек говорил собеседнику, что якобы возил президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения бывшей и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун. Также он якобы по указанию Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

Сам Труба заявил, что записи являются фейком и провокацией, из-за которой он не намерен уходить отставку.

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что аутентичность записей проверить невозможно, так как нет оригиналов этих записей и устройства, с помощью которых они были сделаны.