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Трубагейт. Рябошапка не видит оснований для дела - нет записей

Трубагейт. Рябошапка не видит оснований для дела - нет записей - Фото
Руслан Рябошапка (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.11.2019, 17:05

При этом генпрокурор допустил, что записи будут исследованы в рамках другого дела - о незаконном прослушивании кабинета Трубы

Чтобы начать проверку обнародованных в Telegram-канале аудиозаписей разговоров, которые якобы вел директор ГБР Роман Труба, должны быть оригиналы этих записей и устройства, с помощью которых они были сделаны. Об этом во время брифинга сказал генпрокурор Руслан Рябошапка.

На вопрос, будут ли проверяться записи, Рябошапка ответил: "А каким образом они могут проверяться? Для того, чтобы из проверить, должны быть источники, на которые были сделаны эти записи. Если их нет, оригиналов, то что мы можем проверять?"

При этом он признал, что самого факта публикации записей может быть достаточно для открытия уголовного дела.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли открыто уголовное дело по этим аудиозаписям, Рябошапка сказал: "Давайте сначала поймем, насколько эти аудиозаписи являются аутентичными, поскольку очевидно, что при современном развитии технологий скомпилировать можно все что угодно".

На реплику журналистки о том, что для проверки записей должно быть открыто уголовное дело, генпрокурор ответил: "Да, мы проверим".

Он уточнил, что уже есть производство о незаконном прослушивании кабинета Трубы, и предположил, что в рамках этого расследования будет проверена аутентичность записей.

Сам Труба заявил, что записи являются фейком и провокацией, из-за которой он не намерен уходить отставку. 

Справка. В сентябре Труба сообщил, что в его кабинете велась прослушка. В ноябре на анонимном Telegram-канале появилось несколько аудиозаписей, на которых человек с похожим на его голос получает указания о расследованиях. В частности, он якобы отчитывался перед главой ОП Андреем Богданом о ходе дел против пятого президента Петра Порошенко. Этот же человек говорил собеседнику, что якобы возил президенту Владимиру Зеленскому проект подозрения бывшей и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун. Также он якобы по указанию Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки приостанавливает на время визита миссии МВФ обыски в Днепровском горсовете, Приватбанке и НБУ.

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Роман Труба прослушка гбр записи руслан рябошапка
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