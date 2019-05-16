Порошенко призвал Зеленского придерживаться языкового закона

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Действующий президент Петр Порошенко призвал избранного главу государства Владимира Зеленского придерживаться закона об украинском языке, передает пресс-служба президента.

Вчера, 15 мая, Порошенко подписал этот закон.

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Он подчеркнул, что документ поддерживает государственный статус украинского языка, обеспечивает конституционное право граждан говорить на родном языке и слышать его в публичном пространстве.

"Это право будет реализовываться в соответствии с европейскими моделями языковой политики", - добавил Порошенко, напомнив, что работа над законопроектом длилась не один год.

Он также отметил, что за закон проголосовали 278 народных депутатов, что свидетельствует: "закон объединяет украинское общество, объединяет государства, а не наоборот, как нас пугали со стороны Москвы и Кремля, со стороны пятой колонны". Это, в свою очередь, по мнению президента, позволяет прогнозировать закону долгую жизнь.

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