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Порошенко рассказал, с кем он писал текст минских соглашений

Порошенко рассказал, с кем он писал текст минских соглашений - Фото
Петр Порошенко, Ангела Меркель (фото - EPA)
01.08.2019, 14:45

Пятый президент сообщил, что текст минских соглашений писал он лично вместе с канцлером Меркель

Пятый президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью УП, что писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Так он ответил на упреки журналиста в том, что Порошенко якобы присущ "микроменеджмент" и "слишком большая" концентрированность на деталях.

Он добавил, что вопрос прекращения огня на Донбассе в сентябре 2014 года решался не в Минске.

Напомним, он сказал также, что в то время, когда он был при власти, кум президента РФ Владимира Путина и глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За життя Виктор Медведчук не имел такого влияния, как сейчас.

Реагируя на реплику, что именно за время его президентства Медведчук стал одним из самых мощных игроков во внутренней политике, а сейчас уже имеет представительство в 13% в Раде, Порошенко сказал: "Браво, только при Порошенко он этого не было. При Порошенко он даже не баллотировался! При Порошенко он даже не пытался обеспечить такое влияние на информационные каналы!".

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Петр Порошенко Ангела Меркель война Донбасс
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