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10.04.2019, 15:29

Порошенко – рекордсмен по количеству рекламы на ТВ – ЧЕСНО

Порошенко – рекордсмен по количеству рекламы на ТВ – ЧЕСНО - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Ролики президента за последнюю неделю перед выборами показали более 1400 раз, рекламу Тимошенко, Вилкула, Бойко - по 600 раз, Зеленского - 587 раз

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Наибольшее количество рекламных роликов на телевидении выходило при участии президента Петра Порошенко, в течение последней недели перед выборами (с 25 по 29 марта) он появился на телеканалах более 1400 раз, сообщает общественное движение ЧЕСНО.

В ходе мониторинга они проанализировали самые рейтинговые каналы – Украина, 1+1, Интер, ICTV, СТБ - за последнюю неделю перед голосованием в первом туре.

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Ролики других кандидатов – Юлии Тимошенко, Александра Вилкула и Юрия Бойко показали более 600 раз. Чуть меньше транслировали рекламу кандидата в президенты Владимира Зеленского – около 587 раз.

ЧЕСНО отмечает, что кандидаты с высокими рейтингами увеличивали объем рекламы на ТВ перед днем голосования. "Как результат, информационное пространство украинцев было перенасыщено политической рекламой", - отмечают активисты.

Для сравнения, в декабре 2018-го один телеканал транслировал в среднем 12 политических роликов в день, а в феврале 2019-го – 60. В течение последней недели марта этот показатель вырос до рекордных 129 роликов в сутки.

ЧЕСНО также сообщает, что в день Тимошенко тратила на телерекламу около 7 млн грн, Порошенко – 6,7 млн грн, Зеленский – 2,2 млн грн. При этом, длина роликов уменьшилась до 25 секунд.

Ранее сегодня Комитет избирателей сообщил, что в финансовых отчетах 11 кандидатов в президенты зафиксированы "подозрительные взносы".

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Теги: выборы, телереклама
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