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12.04.2019, 12:14

Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева

Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева - Фото
Андрей Гордеев

Президент подписал указы об увольнении Гордеева и назначении и.о.

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Президнт Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, сообщает пресс-служба президента. 

Увольнение - в связи с поданным Гордеевым заявлением.

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Президент также назначил временно исполнящим обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия (первый заместитель главы ОГА).

10 апреля в Кабмине сообщили, что согласовали увольнение Гордеева.

Ранее отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к ее убийству. Он сказал, что организатор убийства дочери якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и ГордеевымВ феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств причастности Гордеева к этому убийству.

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Теги: андрей гордеев, херсонская ога
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