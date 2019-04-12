Порошенко уволил главу Херсонской ОГА Гордеева

Андрей Гордеев

Президнт Петр Порошенко подписал указ об увольнении главы Херсонской облгосадминистрации Андрея Гордеева, сообщает пресс-служба президента.

Увольнение - в связи с поданным Гордеевым заявлением.

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Президент также назначил временно исполнящим обязанности главы Херсонской ОГА Дмитрия Бутрия (первый заместитель главы ОГА).

10 апреля в Кабмине сообщили, что согласовали увольнение Гордеева.

Ранее отец херсонской активистки Екатерины Гандзюк обвинил Гордеева в причастности к ее убийству. Он сказал, что организатор убийства дочери якобы сотрудничал с топ-чиновниками области Владиславом Мангером и Гордеевым. В феврале генпрокурор Юрий Луценко заявил, что у следствия нет доказательств причастности Гордеева к этому убийству.