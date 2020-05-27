Порошенко вызывают в ГБР на допрос по "пленкам Деркача"

Петр Порошенко (Фото: пресс-служба Евросолидарности)

Госбюро расследований вызвало пятого президент Петра Порошенко на допросы по двум делам — о перемещении через таможенную границу картин и о "пленках Деркача". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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29 мая, в 11:00 Порошенко должен явиться в ГБР для допроса в уголовном деле, "в котором исследуются обстоятельства перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников".

В тот же день, в 12:00 должен состояться допрос Порошенко в качестве свидетеля в уголовном деле "по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам".

19 мая народный депутат Андрей Деркач заявил , что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене Порошенко. Депутат утверждает, что пятый президент в обмен на $1 млрд от Джо Байдена, которые он якобы направил на получение военных госзаказов своими предприятиями, согласился сменить генпрокурора Виктора Шокина , чтобы остановить расследование по Burisma.



Байден сам сообщал о том, что требовал от Порошенко уволить Шокина, в противном случае Украина могла не получить $1 млрд кредитных гарантий. Вице-президент сказал, что он обеспокоен "регрессом в борьбе с коррупцией в Киеве". По версии, которую поддерживают в США многие республиканцы и сторонники президента Дональда Трампа , Байден добивался увольнения Шокина из-за уголовного дела по компании Burisma , которое якобы могло затронуть его сына Хантера Байдена. Прошенко эту версию отрицает . Требование к властям Украины со стороны Трампа заявить о начале расследования против Байдена стало центральным событием в процедуре импичмента .

Офис генпрокурора открыл по "пленкам Деркача" уголовное дело по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (Злоупотреблений властью или служебным положением) УК.

В Евросолидарности записи назвали "российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью".