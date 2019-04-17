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17.04.2019, 16:27

Порошенко: Я буду везде, где будут дебаты

Порошенко: Я буду везде, где будут дебаты - Фото
Петр Порошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент намерен принять участие во всех дебатах и призывает Владимира Зеленского не прятаться

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Президент Украины Петр Порошенко намерен принять участие во всех дебатах, которые пройдут до второго тура выборов. Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает корреспондент LIGA.net.

"Везде, где будут дебаты, буду я", - сказал он.

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Порошенко отметил, что хочет говорить о содержании, а не о форме.

"С какого хода заходить, на какое время, это не ко мне. Пусть они сначала договорятся. А то сначала приглашают, потом убегают. Сначала требуют анализов, потом убегают. Потом сцена ему не такая, потом вход не такой, потом безопасность. Главное, чтобы люди услышали ответы на вопросы", - сказал он. 

"И не нужно прятаться. Владимир Александрович (Зеленский - ред.), прекратите прятаться. Идите, разговаривайте, не бойтесь", - добавил Порошенко.

Ранее сегодня в штабе Порошенко объяснили необходимость развести сторонников двух кандидатов по разным секторам НСК Олимпийский мерами безопасности. 

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Теги: Петр Порошенко, выборы, дебаты
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