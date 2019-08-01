Порошенко знает, кем хочет быть через 10 лет

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Пятый президент Петр Порошенко через 10 лет хотел бы быть депутатом Европейского парламента, который уже заканчивает свою каденцию. Об этом он сказал Украинской правде.

"Я бы очень хотел, чтобы я был жив", - ответил он на соответствующий вопрос о том, кем видит себя через декаду.

Порошенко отказался обсуждать тему, напишут ли о нем в учебниках истории, предложив поговорить об этом "через два-три года": он считает, что спустя такой срок мнение у многих на его счет поменяется.

Говоря о пяти годах истекшей каденции, пятый президент заявил, что это "одни из лучших лет страны".

"Не самых лучших с точки зрения жизни. Жизнь ужасна. Это один из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. В первые мои дни на посту президента от 22 до 100 украинских бойцов ежедневно отдавали свои жизни. Никому не советую пройти через это и понимать, как трудно с этим жить", - сказал он.

Реплика Порошенко в первой части интервью о том, что полиция якобы противодействовала ему на президентских и парламентских выборах, вызвала аномально жесткую реакцию со стороны главы МВД Арсена Авакова. Почитайте.

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