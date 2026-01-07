Porsche и элитный коттедж: расходы экс-главы и прокурора превышают его доходы – расследование

Максим Кутерга (Фото: Хмельницкая областная прокуратура)

Семья бывшего руководителя Бюро экономической безопасности и нынешнего заместителя руководителя Хмельницкой областной прокуратуры Максима Кутерги в 2024 году приобрела имущество, рыночная стоимость которого существенно превышает задекларированные доходы семьи. Об этом говорится в расследовании hromadske.

Как выяснили журналисты, в июле 2024 года жена чиновника приобрела земельный участок в 15 минутах езды от столицы площадью 6,5 сотки в коттеджном городке премиум-класса Piemont eco Village. В декларации Максима Кутерги указано, что земельный участок был приобретен без объектов недвижимости.

Читайте также Почему мышление важнее институтов для экономического роста

Стоимость участка и площадь дома, который впоследствии появился на нем, в декларации не указаны, поскольку "член семьи не предоставил информацию". По данным журналистов, официальная цена земли составляла около 239 000 гривен (менее $6000).

По информации журналистов, на участке уже построен жилой дом, хотя по документам он до сих пор не введен в эксплуатацию и указан как объект незавершенного строительства. По плану от соответствует типу "Этна" – двухэтажному жилью площадью около 170 кв м стоимостью более $300 000.

В декларации Кутерги за 2024 год также появился автомобиль Porsche 2019 года выпуска, оформленный на жену. Стоимость автомобиля в декларации скрыта. Сейчас Анастасия Кутерга продает эту машину за $64 000.

По подсчетам журналистов, в течение 2024 года семья чиновника приобрела имущество, рыночная стоимость которого может достигать около $325 000. В то же время официальные доходы семьи за этот период составляли:

→ около 1,2 млн грн зарплаты Максима Кутерги;

→ примерно 1,67 млн грн дохода жены от предпринимательской деятельности;

→ 2,7 млн грн от продажи недвижимости.

Журналисты отметили, что Кутерга начинал службу в органах МВД, полиции и Генеральной прокуратуре, а в 2022 году присоединился к Бюро экономической безопасности. В сентябре 2025 года его назначили заместителем руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Расследователи отмечают, что Кутерга связан с адвокатами из окружения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова. Во время отбора в БЭБ некоторые называли прокурора человеком этого чиновника.

По информации журналистов, мать Анастасии Кутерги в течение нескольких лет работала заведующей аптеки и приобрела по меньшей мере три объекта недвижимости в Киевской области и Киеве. Отец Анастасии в прошлом занимал руководящие должности на Харьковском государственном авиационном производственном предприятии, фигурировал в делах НАБУ.

После начала полномасштабного вторжения он занял должность "заместителя главы по вопросам инфраструктуры" оккупационной администрации Запорожской области и присоединился к российской партии "Единая Россия". Коммунарским районным судом Запорожья Сунцов признан виновным в коллаборационистской деятельности и приговорен к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В то же время в прокуратуре сообщили журналистам, что жена Кутерги длительное время не поддерживает контактов с отцом, а сам чиновник с ним не знаком. Также в прокуратуре опровергли утверждение hromadske о наличии телефонных контактов между чиновником и его будущей женой в 2019 году, на которые ссылаются журналисты.