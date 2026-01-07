Porsche та елітний котедж: витрати ексглави БЕБ і прокурора перевищують його доходи – розслідування

Максим Кутерга (Фото: Хмельницька обласна прокуратура)

Родина колишнього керівника Бюро економічної безпеки та нинішнього заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури Максима Кутерги у 2024 році придбала майно, ринкова вартість якого суттєво перевищує задекларовані доходи сім’ї. Про це йдеться у розслідуванні hromadske.

Як з’ясували журналісти, у липні 2024 року дружина посадовця придбала земельну ділянку в 15 хвилинах їзди від столиці площею 6,5 сотки у котеджному містечку преміумкласу Piemont eco Village. У декларації Максима Кутерги зазначено, що земельну ділянку було придбано без об’єктів нерухомості.

Вартість ділянки й площа будинку, який згодом з’явився на ній, у декларації не вказані, оскільки "член сім’ї не надав інформацію". За даними журналістів, офіційна ціна землі становила близько 239 000 гривень (менше $6000).

За інформацією журналістів, на ділянці вже збудовано житловий будинок, хоча за документами він досі не введений в експлуатацію та вказаний як об’єкт незавершеного будівництва. За планом від відповідає типу "Етна" — двоповерховому житлу площею близько 170 кв м вартістю понад $300 000.

В декларації Кутерги за 2024 рік також з’явився автомобіль Porsche 2019 року випуску, оформлений на дружину. Вартість автомобіля у декларації прихована. Нині Анастасія Кутерга продає цю автівку за $64 000.

За підрахунками журналістів, протягом 2024 року родина чиновника набула майна, ринкова вартість якого може сягати близько $325 000. Водночас офіційні доходи сім’ї за цей період становили:

→ близько 1,2 млн грн зарплати Максима Кутерги;

→ приблизно 1,67 млн грн доходу дружини від підприємницької діяльності;

→ 2,7 млн грн від продажу нерухомості.

Журналісти наголосили, що Кутерга розпочинав службу в органах МВС, поліції та Генеральній прокуратурі, а у 2022 році долучився до Бюро економічної безпеки. У вересні 2025 року його призначили заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Розслідувачі зазначають, що Кутерга пов’язаний з адвокатами із оточення заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Під час відбору до БЕБ дехто називав прокурора людиною цього посадовця.

За інформацією журналістів, мати Анастасії Кутерги упродовж кількох років працювала завідувачкою аптеки й придбала щонайменше три об’єкти нерухомості в Київській області та Києві. Батько Анастасії у минулому обіймав керівні посади на Харківському державному авіаційному виробничому підприємстві, фігурував у справах НАБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення він обійняв посаду "заступника голови з питань інфраструктури" окупаційної адміністрації Запорізької області й долучився до російської партії "Единая Россия". Комунарським районним судом Запоріжжя Сунцов визнаний винним у колабораційній діяльності й засуджений до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Водночас у прокуратурі повідомили журналістам, що дружина Кутерги тривалий час не підтримує контактів із батьком, а сам посадовець із ним не знайомий. Також у прокуратурі заперечили твердження hromadske про наявність телефонних контактів між посадовцем та його майбутньою дружиною у 2019 році, на які посилаються журналісти.