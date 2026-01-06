Слідство.Інфо: У Києві при монастирі діє "школа", де вчать за радянськими підручниками

У Києві з лютого 2025 року працює напівлегальна школа при монастирі, в якій дітей вчать за радянськими підручниками, показують російські фільми та змушують вчити вірші російських поетів. Про це йдеться у розслідуванні Слідство.Інфо.

Журналісти розповіли, що заклад діє при монастирі Української православної церкви Московського патріархату "Голосіївська пустинь". І хоча директорка називає заклад "сімейним клубом", він працює як звичайна школа – діти вчаться пʼять днів на тиждень з 09:00 до 14:00, є група продовженого дня.

Водночас документи дітей для формальності містяться у ліцензованих українських школах, хоча ті там не навчаються. До підпільного закладу віддають своїх дітей парафіяни одного зі столичних храмів УПЦ МП.

Журналістка вдала з себе жінку, яка хоче влаштувати дитину родички до освітнього закладу. Щоб довідатися деталі функціонування "школи", вона поспілкувалася з директоркою, вчителями та батьками учнів.

Розслідувачам вдалося з’ясувати, що наразі у закладі навчається понад 60 дітей – це учні з першого до дев’ятого класу. Керівниця установи Анна Болгова розповіла, що там працює 16 вчителів.

За даними журналістів, у школі дотримуються радянської системи освіти. Наприклад, звичні чотири класи початкової школи скоротили до трьох.

Крім цього, у розкладі занять для першого класу є предмет "слов’янська мова". Вчителька початкової школи пояснила, що це "типу російська мова". Вона стверджує, що через те, що це не державний заклад, то вони "можуть собі це дозволити". Водночас вчителька запевнила, що навчання здійснюється українською мовою. Але мати однієї з учениць розповіла, що дітей навчають "п’ятдесят на п’ятдесят", тобто наполовину російською.

Під час екскурсії школою журналістам вдалося ознайомитися з підручниками, за якими навчаються першокласники. Серед них, наприклад, арифметика 1966 року видання.

Директорка ж розповіла, що у розкладі є предмети "Фільм" та "Музика". На цих уроках дітям показують російські стрічки та змушують співати радянські пісні. Самі співробітники називають свою школу "сімейним клубом".

"Ми існуємо у форматі сімейного клубу. Нам це дуже подобається, тому що, по-перше, у нас і програма інша. Так нас ніхто не може зачепити. Ну батьки зібралися, діти оформлені в дистанційній школі. Ми зібралися й додатково тут навчаємося. Це наша особиста справа", – заявила Болгова.

Мати однієї зі школярок розповіла, що документи її доньки знаходяться у приватному ліцеї, який має ліцензію, а навчання вона відвідує у закладі при монастирі. Йдеться про Хотянівський ліцей "Ранчо Скул". Журналісти, також під легендою, поспілкувалися з його директоркою Яною Кожемою. Вона зізналася, що діти у неї просто "числяться". А школа при монастирі нібито просто передає оцінки.

Ще одна школа, яка допомагає існуванню закладу, – навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І-III ступенів – дошкільний навчальний заклад" Костянтинівської міської ради Донецької області. Там офіційно працює вчителька, з якою спілкувалися журналісти.

Державна служба якості освіти України повідомила, що ознайомилася з журналістським розслідуванням, у якому йдеться про можливе функціонування нелегального освітнього осередку в Києві, а також про ймовірні порушення законодавства у сфері освіти.

За дорученням міністра освіти й науки Оксена Лісового служба здійснить перевірку фактів, викладених у сюжеті. Відомство спільно з правоохоронцями вживатиме заходів для притягнення винних до відповідальності.

"Наголошуємо: у четвертий рік повномасштабної війни питання дотримання законодавства в освітній сфері, захисту прав дітей та недопущення будь-яких проявів антидержавної ідеології в освітньому середовищі є питанням національної безпеки", – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки України у коментарі LIGA.net повідомила, що досліджує можливу протиправну діяльність на території монастиря УПЦ МП "Голосіївська пустинь" у рамках кримінального провадження. Досудове розслідування триває.

28 серпня 2025 року стало відомо, що Держслужба України з етнополітики та свободи совісті визнала УПЦ МП афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена.

Станом на кінець грудня в Україні продовжували функціонувати 7826 церков Московського патріархату.