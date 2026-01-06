Слідство.Інфо: В Киеве при монастыре действует "школа", где учат по советским учебникам

В Киеве с февраля 2025 года работает полулегальная школа при монастыре, в которой детей учат по советским учебникам, показывают российские фильмы и заставляют учить стихи русских поэтов. Об этом говорится в расследование Слідство.Інфо.

Журналисты рассказали, что заведение действует при монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата "Голосеевская пустынь". И хотя директор называет заведение "семейным клубом", оно работает как обычная школа – дети учатся пять дней в неделю с 09:00 до 14:00, есть группа продленного дня.

В то же время документы детей для формальности находятся в лицензированных украинских школах, хотя те там не учатся. В подпольное заведение отдают своих детей прихожане одного из столичных храмов УПЦ МП.

Журналистка притворилась женщиной, которая хочет устроить ребенка родственницы в образовательное учреждение. Чтобы узнать детали функционирования "школы", она пообщалась с директором, учителями и родителями учеников.

Расследователям удалось выяснить, что сейчас в заведении учится более 60 детей – это ученики с первого по девятый класс. Руководитель учреждения Анна Болгова рассказала, что там работает 16 учителей.

По данным журналистов, в школе придерживаются советской системы образования. Например, привычные четыре класса начальной школы сократили до трех.

Кроме этого, в расписании занятий для первого класса есть предмет "славянский язык". Учительница начальной школы объяснила, что это "типа русский язык". Она утверждает, что из-за того, что это не государственное учреждение, то они "могут себе это позволить". В то же время учительница заверила, что обучение осуществляется на украинском языке. Но мать одной из учениц рассказала, что детей учат "пятьдесят на пятьдесят", то есть наполовину на русском.

Во время экскурсии по школе журналистам удалось ознакомиться с учебниками, по которым учатся первоклассники. Среди них, например, арифметика 1966 года издания.

Директор же рассказала, что в расписании есть предметы "Фильм" и "Музыка". На этих уроках детям показывают российские ленты и заставляют петь советские песни. Сами сотрудники называют свою школу "семейным клубом".

"Мы существуем в формате семейного клуба. Нам это очень нравится, потому что, во-первых, у нас и программа другая. Так нас никто не может зацепить. Ну родители собрались, дети оформлены в дистанционной школе. Мы собрались и дополнительно здесь учимся. Это наше личное дело", – заявила Болгова.

Мать одной из школьниц рассказала, что документы ее дочери находятся в частном лицее, который имеет лицензию, а обучение она посещает в заведении при монастыре. Речь идет о Хотяновском лицее "Ранчо Скул". Журналисты, также под легендой, пообщались с его директором Яной Кожемой. Она призналась, что дети у нее просто "числятся". А школа при монастыре якобы лишь передает оценки.

Еще одна школа, которая помогает существованию заведения – учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа I-III ступеней – дошкольное учебное заведение" Константиновского городского совета Донецкой области. Там официально работает учительница, с которой общались журналисты.

Государственная служба качества образования Украины сообщила, что ознакомилась с журналистским расследованием, в котором говорится о возможном функционировании нелегальной образовательной ячейки в Киеве, а также о возможных нарушениях законодательства в сфере образования.

По поручению министра образования и науки Оксена Лисового служба осуществит проверку фактов, изложенных в сюжете. Ведомство совместно с правоохранителями будет принимать меры для привлечения виновных к ответственности.

"Подчеркиваем: в четвертый год полномасштабной войны вопрос соблюдения законодательства в образовательной сфере, защиты прав детей и недопущения любых проявлений антигосударственной идеологии в образовательной среде является вопросом национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины в комментарии LIGA.net сообщила, что исследует возможную противоправную деятельность на территории монастыря УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в рамках уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.

28 августа 2025 года стало известно, что Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала УПЦ МП аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.

По состоянию на конец декабря в Украине продолжали функционировать 7826 церквей Московского патриархата.