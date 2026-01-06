В Киеве с февраля 2025 года работает полулегальная школа при монастыре, в которой детей учат по советским учебникам, показывают российские фильмы и заставляют учить стихи русских поэтов. Об этом говорится в расследование Слідство.Інфо.

Журналисты рассказали, что заведение действует при монастыре Украинской православной церкви Московского патриархата "Голосеевская пустынь". И хотя директор называет заведение "семейным клубом", оно работает как обычная школа – дети учатся пять дней в неделю с 09:00 до 14:00, есть группа продленного дня.

В то же время документы детей для формальности находятся в лицензированных украинских школах, хотя те там не учатся. В подпольное заведение отдают своих детей прихожане одного из столичных храмов УПЦ МП.

Слідство.Інфо: В Киеве при монастыре действует "школа", где учат по советским учебникам
Фото: Следствие.Инфо

Журналистка притворилась женщиной, которая хочет устроить ребенка родственницы в образовательное учреждение. Чтобы узнать детали функционирования "школы", она пообщалась с директором, учителями и родителями учеников.

Расследователям удалось выяснить, что сейчас в заведении учится более 60 детей – это ученики с первого по девятый класс. Руководитель учреждения Анна Болгова рассказала, что там работает 16 учителей.

По данным журналистов, в школе придерживаются советской системы образования. Например, привычные четыре класса начальной школы сократили до трех.

Кроме этого, в расписании занятий для первого класса есть предмет "славянский язык". Учительница начальной школы объяснила, что это "типа русский язык". Она утверждает, что из-за того, что это не государственное учреждение, то они "могут себе это позволить". В то же время учительница заверила, что обучение осуществляется на украинском языке. Но мать одной из учениц рассказала, что детей учат "пятьдесят на пятьдесят", то есть наполовину на русском.

Слідство.Інфо: В Киеве при монастыре действует "школа", где учат по советским учебникам
Фото: Следствие.Инфо

Во время экскурсии по школе журналистам удалось ознакомиться с учебниками, по которым учатся первоклассники. Среди них, например, арифметика 1966 года издания.

Директор же рассказала, что в расписании есть предметы "Фильм" и "Музыка". На этих уроках детям показывают российские ленты и заставляют петь советские песни. Сами сотрудники называют свою школу "семейным клубом".

Слідство.Інфо: В Киеве при монастыре действует "школа", где учат по советским учебникам
Фото: Следствие.Инфо

"Мы существуем в формате семейного клуба. Нам это очень нравится, потому что, во-первых, у нас и программа другая. Так нас никто не может зацепить. Ну родители собрались, дети оформлены в дистанционной школе. Мы собрались и дополнительно здесь учимся. Это наше личное дело", – заявила Болгова.

Мать одной из школьниц рассказала, что документы ее дочери находятся в частном лицее, который имеет лицензию, а обучение она посещает в заведении при монастыре. Речь идет о Хотяновском лицее "Ранчо Скул". Журналисты, также под легендой, пообщались с его директором Яной Кожемой. Она призналась, что дети у нее просто "числятся". А школа при монастыре якобы лишь передает оценки.

Еще одна школа, которая помогает существованию заведения – учебно-воспитательный комплекс "Общеобразовательная школа I-III ступеней – дошкольное учебное заведение" Константиновского городского совета Донецкой области. Там официально работает учительница, с которой общались журналисты.

Государственная служба качества образования Украины сообщила, что ознакомилась с журналистским расследованием, в котором говорится о возможном функционировании нелегальной образовательной ячейки в Киеве, а также о возможных нарушениях законодательства в сфере образования.

По поручению министра образования и науки Оксена Лисового служба осуществит проверку фактов, изложенных в сюжете. Ведомство совместно с правоохранителями будет принимать меры для привлечения виновных к ответственности.

"Подчеркиваем: в четвертый год полномасштабной войны вопрос соблюдения законодательства в образовательной сфере, защиты прав детей и недопущения любых проявлений антигосударственной идеологии в образовательной среде является вопросом национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Служба безопасности Украины в комментарии LIGA.net сообщила, что исследует возможную противоправную деятельность на территории монастыря УПЦ МП "Голосеевская пустынь" в рамках уголовного производства. Досудебное расследование продолжается.

  • 28 августа 2025 года стало известно, что Госслужба Украины по этнополитике и свободе совести признала УПЦ МП аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена.
  • По состоянию на конец декабря в Украине продолжали функционировать 7826 церквей Московского патриархата.
Читайте также
Более 2000 религиозных общин перешли в ПЦУ с начала полномасштабной войны
упц мпкиевшкола