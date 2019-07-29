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Портнов заявил, что ГПУ допросила его по делу Майдана

Портнов заявил, что ГПУ допросила его по делу Майдана - Фото
Андрей Портнов (скриншот из видеозаписи)
29.07.2019, 14:25

По мнению экс-замглавы АП, основной целью допроса было "отвлечь его и дать сигнал, чтобы он сбавил темп по Порошенко"

Бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов пришел на допрос в Генпрокуратуру, который прошел "в теплой и дружеской обстановке". Об этом сам Портном заявил журналистам, когда вышел из ГПУ.

По мнению Портнова, основной целью допроса было "отвлечь его и дать сигнал, чтобы он сбавил темп по Порошенко".

Экс-замглавы АП также сообщил, что дал ГПУ дополнительные сведения об "организованной преступной группировке" во главе со спикером Рады Андреем Парубием и главой департамента спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком.

"Я считаю, и следователю об этом сообщил еще раз, что основная цель деятельности Горбатюка – избежание ответственности тех, кто причастен к массовому насилию и убийствам на Майдане. С этой целью он был назначен на свою должность, с этой целью проработал последние годы", - заявил Портнов.

Он также сказал, что никогда не являлся подозреваемом ни в одном деле по Майдану, сейчас его вызвали как свидетеля, а подозрения против него касаются только его заработной платы в университете Шевченко.

17 июля сообщалось, что Генпрокуратура закрыла уголовное дело против пятого президента о его возможной госизмене во время событий в Керченском проливе, когда РФ захватила украинские военные суда и их экипаж. Портнов заявлял, что обжалует закрытие производства.

22 июля стало известно, что экс-замглавы АП повторно вызвали на допрос в ГПУ.

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допрос гпу майдан Андрей Портнов
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