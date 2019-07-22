Портнова снова вызывают в ГПУ на допрос по делу Майдана: повестка

Андрей Портнов (скриншот)

Генеральная прокуратура второй раз вызвала на допрос Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации президента времен Виктора Януковича. Соответствующая повестка опубликована на сайте ГПУ.

В ней говорится, что Портнов должен явиться 29 июля в 11:00 в управление специальных расследований Генеральной прокуратуры "для допроса и одновременного допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42013110000001029".

Портнова допросят как свидетеля по делу о преступлениях против Майдана с ноября 2013 по февраль 2014.

Портнов вернулся в Украину 19 мая, и пообещал заявления в органы о "преступлениях" Порошенко. Генпрокурор Юрий Луценко в Facebook написал, что к нему у ГПУ нет вопросов.

25 марта НАБУ закрыла производство против Портнова из-за решения Конституционного суда, который признал статью УК о незаконном обогащении неконституционной.