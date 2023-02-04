Португалия отремонтирует свои Leopard и отправит их в Украину – премьер-министр страны

Португалия отправит в Украину танки Leopard 2, но сначала отремонтирует их. Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, передает Reuters.

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Кошта сообщил, что Португалия ведет переговоры с Германией о приобретении деталей, необходимых для ремонта своих вышедших из строя танков Leopard 2.

"Я знаю, сколько танков будет отправлено в Украину, но об этом будет объявлено в соответствующее время", – сказал португальский премьер.

По словам Кошта, Португалия надеется доставить танки в Украину к концу марта.

В Минобороны страны отказались комментировать "работоспособность систем вооружения и техники" по соображениям безопасности.

Ранее адмирал Антониу Силва Рибейро, командующий вооруженными силами Португалии, заявил, что в январе у Португалии было 37 танков Leopard 2. Местные СМИ сообщали, что большинство из танков неисправны.

25 января Берлин официально сообщил, что начнет вооружать ВСУ немецкими танками Leopard 2, и дает добро на поставки Украине немецких танков третьими странами.

По словам Кулебы, в первой волне поставок Украина получит от 120 до 140 западных танков.

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Наталія Медведєва

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