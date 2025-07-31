Португалия планирует уже в сентябре признать Палестину
Правительство Португалии объявило о начале официальных консультаций относительно потенциального признания Палестинского государства. Решение принято накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Луиш Монтенегру, передаёт RPT.
Правительство сообщило, что многочисленные государства, которые поддерживают диалог с Португалией по этому вопросу, выразили готовность начать процедуру признания, учитывая гарантии, предоставленные Палестинской администрацией, а также положительную позицию многих арабских стран по нормализации отношений с Израилем.
Кроме того, решение мотивируется ухудшением ситуации в регионе, в частности гуманитарным кризисом и угрозой аннексии палестинских территорий.
Лиссабон также подписал совместное заявление вместе с 15 другими странами-участницами конференции, в котором говорится о готовности к признанию Палестинского государства как элемента реализации решения о двух государствах.
В правительстве подчеркнули, что Палестинская администрация выполнила ключевые условия, необходимые для начала процесса признания, которые были подтверждены на международной конференции.
- 25 июля Макрон заявил, что Франция признает Палестину. Он намерен объявить об этом на сессии Генассамблеи ООН в сентябре.
- 26 июля Стармер заявлял, что признание Палестинской государственности должно быть частью плана обеспечение длительной безопасности для палестинцев и израильтян.
- 30 июля Франция и еще 14 государств подписали документ под названием "Нью-Йоркский призыв", который касается признания Палестинского Государства.
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