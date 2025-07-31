Португалия планирует уже в сентябре признать Палестину

В правительстве Португалии отметили, что Палестина выполнила ключевые условия, необходимые для начала процесса признания

Луиш Монтенегру (Фото: EPA)

Правительство Португалии объявило о начале официальных консультаций относительно потенциального признания Палестинского государства. Решение принято накануне заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится в сентябре. Об этом сообщил премьер-министр Луиш Монтенегру, передаёт RPT.

Правительство сообщило, что многочисленные государства, которые поддерживают диалог с Португалией по этому вопросу, выразили готовность начать процедуру признания, учитывая гарантии, предоставленные Палестинской администрацией, а также положительную позицию многих арабских стран по нормализации отношений с Израилем.

Кроме того, решение мотивируется ухудшением ситуации в регионе, в частности гуманитарным кризисом и угрозой аннексии палестинских территорий.

Лиссабон также подписал совместное заявление вместе с 15 другими странами-участницами конференции, в котором говорится о готовности к признанию Палестинского государства как элемента реализации решения о двух государствах.

В правительстве подчеркнули, что Палестинская администрация выполнила ключевые условия, необходимые для начала процесса признания, которые были подтверждены на международной конференции.