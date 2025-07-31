Португалія планує вже у вересні визнати Палестину

В уряді Португалії наголосили, що Палестина виконала ключові умови, необхідні для початку процесу визнання

Луїш Монтенегру (Фото: EPA)

Уряд Португалії оголосив про початок офіційних консультацій щодо потенційного визнання Палестинської держави. Рішення ухвалено напередодні сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні. Про це повідомив прем'єр-міністр Луїш Монтенегру, передає RPT.

Уряд повідомив, що численні держави, які підтримують діалог з Португалією з цього питання, висловили готовність розпочати процедуру визнання, зважаючи на гарантії, надані Палестинською адміністрацією, а також позитивну позицію багатьох арабських країн щодо нормалізації відносин з Ізраїлем.

Крім того, рішення мотивується погіршенням ситуації в регіоні, зокрема гуманітарною кризою та загрозою анексії палестинських територій.

Лісабон також підписав спільну заяву разом із 15 іншими країнами-учасницями конференції, у якій ідеться про готовність до визнання Палестинської держави як елементу реалізації рішення про дві держави.

В уряді наголосили, що Палестинська адміністрація виконала ключові умови, необхідні для початку процесу визнання, які були підтверджені на міжнародній конференції.