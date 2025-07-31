Португалія планує вже у вересні визнати Палестину
Уряд Португалії оголосив про початок офіційних консультацій щодо потенційного визнання Палестинської держави. Рішення ухвалено напередодні сесії Генеральної Асамблеї ООН, яка відбудеться у вересні. Про це повідомив прем'єр-міністр Луїш Монтенегру, передає RPT.
Уряд повідомив, що численні держави, які підтримують діалог з Португалією з цього питання, висловили готовність розпочати процедуру визнання, зважаючи на гарантії, надані Палестинською адміністрацією, а також позитивну позицію багатьох арабських країн щодо нормалізації відносин з Ізраїлем.
Крім того, рішення мотивується погіршенням ситуації в регіоні, зокрема гуманітарною кризою та загрозою анексії палестинських територій.
Лісабон також підписав спільну заяву разом із 15 іншими країнами-учасницями конференції, у якій ідеться про готовність до визнання Палестинської держави як елементу реалізації рішення про дві держави.
В уряді наголосили, що Палестинська адміністрація виконала ключові умови, необхідні для початку процесу визнання, які були підтверджені на міжнародній конференції.
- 25 липня Макрон заявив, що Франція визнає Палестину. Він має намір оголосити про це на сесії Генасамблеї ООН у вересні.
- 26 липня Стармер заявляв, що визнання Палестинської державності має бути частиною плану забезпечення тривалої безпеки для палестинців та ізраїльтян.
- 30 липня Франція та ще 14 держав підписали документ під назвою "Нью-Йоркський заклик", який стосується визнання Палестинської держави.
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