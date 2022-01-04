Посла Израиля спросили, этично ли уклоняться от осуждения агрессии Кремля

Посла Израиля в Украине Михаила Бродского спросили, насколько этично, что Израиль "избегает заявлений, которые могут не понравиться Москве". Вопрос был задан в интервью русскоязычному израильскому ресурсу Newsru.co.il.

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Бродский ответил, что Израиль последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и всегда "голосует по резолюциям, в которых отстаивается эта позиция".

При этом, отметил он, "как в отношениях между Израилем и Украиной, так и в отношениях между Израилем и Россией есть чувствительные моменты", которые дипломатам приходится учитывать.

Михаил Бродский возглавил посольство Израиля в Украине 9 сентября 2021 года, заменив на этом посту Йоэля Лиона, который работал в Украине с 2018 года.

В начале марта 2021 года тогдашний посол Израиля в Украине требовал отменить переименование стадиона в Тернополе в честь главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В МИД Украины ответили, что дискуссии об исторических персоналиях должны вести историки — дипломаты же должны работать над взаимной дружбой, а не наоборот.

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Сергей Бережной

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