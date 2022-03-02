После массовых убийств гражданских от рук РФ. ССО Украины: "Артиллеристов в плен не берем"

Военные Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины заявили, что больше не будут брать в плен российских артиллеристов – за массовые убийства мирных украинцев. Об этом говорится в Facebook Командования ССО ВСУ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"После того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких, – вы, черви, стали нашей целью номер один", – говорится в обращении ССО ВСУ.

Украинские военные пообещали российским артиллеристам, для которых дети, старики, дома, детские садики, школы и больницы – просто цели, что в плен их не возьмут и пощады им не будет.

"Информация по вам уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "Пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.

Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий, будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли", – заявили в ССО Украины.

Российские оккупанты целенаправленно наносят ракетные, авиа- и артиллерийские удары по украинским городам, поселкам и селам. Под обстрелы попали Харьков, Чернигов, Херсон, Киев, Сумская область.

С 24 февраля по 2 марта погибли более 2000 украинцев, не считая военнослужащих.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.