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После массовых убийств гражданских от рук РФ. ССО Украины: "Артиллеристов в плен не берем"

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 20:15
После массовых убийств гражданских от рук РФ. ССО Украины:
Иллюстративное фото: пресс-служба Офиса президента

Военные Сил спецопераций Вооруженных Сил Украины заявили, что больше не будут брать в плен российских артиллеристов – за массовые убийства мирных украинцев. Об этом говорится в Facebook Командования ССО ВСУ.

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"После того как вы накрыли жесточайшими обстрелами наши мирные города, наших родных, детей, близких, – вы, черви, стали нашей целью номер один", – говорится в обращении ССО ВСУ.

Украинские военные пообещали российским артиллеристам, для которых дети, старики, дома, детские садики, школы и больницы – просто цели, что в плен их не возьмут и пощады им не будет.

"Информация по вам уже у нас. А если по кому-то еще нет, то это вопрос считанных минут.

Отныне никаких пленных русских артиллеристов больше не будет. Никакой пощады, никакое "Пожалуйста, не убивайте, я сдаюсь" уже не пройдет.

Каждый расчет, неважно: командир, водитель, наводчик, заряжающий, будут зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли", – заявили в ССО Украины.

После массовых убийств гражданских от рук РФ. ССО Украины: "Артиллеристов в плен не берем"
  • Российские оккупанты целенаправленно наносят ракетные, авиа- и артиллерийские удары по украинским городам, поселкам и селам. Под обстрелы попали Харьков, Чернигов, Херсон, Киев, Сумская область.
  • С 24 февраля по 2 марта погибли более 2000 украинцев, не считая военнослужащих.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы городов. Главные новости – хроника

Наталия Медведева
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война ССО ВСУ
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