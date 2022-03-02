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Седьмой день. Российские войска в Украине убили больше 2000 мирных жителей – ГСЧС

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 15:13
Седьмой день. Российские войска в Украине убили больше 2000 мирных жителей – ГСЧС - Фото
Последствия ракетного удара по Харькову, 2 марта (фото - ГСЧС)

В Украине с 24 февраля погибли более 2000 украинцев, не считая военнослужащих. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций.

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"Уже более 160 часов Украина и весь украинский народ держит оборону... В течение семи дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников", – сообщают в ГСЧС.

При выполнении заданий погибли 10 спасателей, еще 13 получили травмы.

По оценкам ООН, из Украины были вынуждены эвакуироваться уже почти 840 тысяч человек.

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Валерия Кондратова
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мирные жители ГСЧС война с россией
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