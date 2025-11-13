После "пленок Миндича" правительство остановило конкурс на главу Оператора ГТС

Одна из финалисток конкурса фигурирует в расследовании НАБУ о возможных злоупотреблениях в Энергоатоме, заявила Свириденко

Юлия Свириденко (Фото: Telegram-канал чиновницы)

Конкурс на должность руководителя Оператора газотранспортной системы (ГТС), стратегического государственного предприятия, был официально остановлен после операции антикоррупционных ведомств "Мидас". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, такое решение приняли в связи с обнародованием материалов расследования Национального антикоррупционного бюро относительно возможных злоупотреблений в госкомпании Энергоатом – одна из финалисток конкурса фигурирует в этом деле.

"В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу", – отметила Свириденко.

Чиновница добавила, что конкурс возобновят после дополнительной проверки добропорядочности его участников.

Она не называет фамилий, но ранее источники издания Экономическая правда в правительстве заявляли, что наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовил назначение гендиректором компании Оксаны Кривенко.

Ранее она была советницей Германа Галущенко, бывшего министра энергетики на нынешнего юстиции, который подал в отставку после антикоррупционного расследования.

Также в 2018-2019 годах Кривенко возглавляла Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после того, как работала в ведомстве с 2015-го.

В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении нее по так называемой формуле Роттердам+.