После "пленок Миндича" правительство остановило конкурс на главу Оператора ГТС
Конкурс на должность руководителя Оператора газотранспортной системы (ГТС), стратегического государственного предприятия, был официально остановлен после операции антикоррупционных ведомств "Мидас". Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, такое решение приняли в связи с обнародованием материалов расследования Национального антикоррупционного бюро относительно возможных злоупотреблений в госкомпании Энергоатом – одна из финалисток конкурса фигурирует в этом деле.
"В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу", – отметила Свириденко.
Чиновница добавила, что конкурс возобновят после дополнительной проверки добропорядочности его участников.
Она не называет фамилий, но ранее источники издания Экономическая правда в правительстве заявляли, что наблюдательный совет "Оператора ГТС" готовил назначение гендиректором компании Оксаны Кривенко.
Ранее она была советницей Германа Галущенко, бывшего министра энергетики на нынешнего юстиции, который подал в отставку после антикоррупционного расследования.
Также в 2018-2019 годах Кривенко возглавляла Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), после того, как работала в ведомстве с 2015-го.
В августе 2025 года Высший антикоррупционный суд закрыл дело в отношении нее по так называемой формуле Роттердам+.
- Тем временем Кабмин инициировал проведение аудита всех государственных компаний, в частности энергетических.
