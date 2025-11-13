Після "плівок Міндіча" уряд зупинив конкурс на голову Оператора ГТС
Конкурс на посаду керівника Оператора газотранспортної системи (ГТС), стратегічного державного підприємства, було офіційно зупинено після операції антикорупційних відомств "Мідас". Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
За її словами, таке рішення ухвалили у зв'язку з оприлюдненням матеріалів розслідування Національного антикорупційного бюро щодо можливих зловживань у держкомпанії Енергоатом – одна з фіналісток конкурсу фігурує у цій справі.
"У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу", – наголосила Свириденко.
Чиновниця додала, що конкурс відновлять після додаткової перевірки доброчесності його учасників.
Вона не називає прізвищ, але раніше джерела видання Економічна правда в уряді заявляли, що наглядова рада Оператора ГТС готувала призначення гендиректором компанії Оксани Кривенко.
Раніше вона була радницею Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики та нинішнього – юстиції, який подав у відставку після антикорупційного розслідування.
Також у 2018-2019 роках Кривенко очолювала Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після того, як працювала у відомстві з 2015-го.
У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд закрив справу стосовно неї щодо так званої формули Роттердам+.
- Тим часом Кабмін ініціював проведення аудиту всіх державних компаній, зокрема енергетичних.
