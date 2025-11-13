Після "плівок Міндіча" уряд зупинив конкурс на голову Оператора ГТС

Одна з фіналісток конкурсу фігурує у розслідуванні НАБУ щодо можливих зловживань в Енергоатомі, заявила Свириденко

Юлія Свириденко (Фото: Telegram-канал чиновниці)

Конкурс на посаду керівника Оператора газотранспортної системи (ГТС), стратегічного державного підприємства, було офіційно зупинено після операції антикорупційних відомств "Мідас". Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, таке рішення ухвалили у зв'язку з оприлюдненням матеріалів розслідування Національного антикорупційного бюро щодо можливих зловживань у держкомпанії Енергоатом – одна з фіналісток конкурсу фігурує у цій справі.

"У таких умовах продовження конкурсної процедури є несумісним із принципами прозорості, доброчесності та довіри до процесу", – наголосила Свириденко.

Чиновниця додала, що конкурс відновлять після додаткової перевірки доброчесності його учасників.

Вона не називає прізвищ, але раніше джерела видання Економічна правда в уряді заявляли, що наглядова рада Оператора ГТС готувала призначення гендиректором компанії Оксани Кривенко.

Раніше вона була радницею Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики та нинішнього – юстиції, який подав у відставку після антикорупційного розслідування.

Також у 2018-2019 роках Кривенко очолювала Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), після того, як працювала у відомстві з 2015-го.

У серпні 2025 року Вищий антикорупційний суд закрив справу стосовно неї щодо так званої формули Роттердам+.