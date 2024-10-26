После проверок военных частей Минобороны установило требования к калорийности пищи для ВСУ
Министерство обороны установило требования к калорийности основных продуктов, поставляемых в Вооруженные силы Украины.
Такое решение было принято в результате проверок воинских частей – там выявили недостатки, в частности, в случае поставок продуктов с заниженной калорийностью, отметило ведомство.
"В условиях войны физические и психологические нагрузки на военнослужащих чрезвычайно высоки. Поэтому особенно важно, чтобы пищевые продукты полностью удовлетворяли потребности наших защитников по питательности и энергетической ценности", – отметил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.
Государственный оператор тыла начнет использовать эти требования как приложение к государственным договорам на закупку продовольствия, которые вступят в силу с начала 2025 года, ожидает Минобороны.
Ранее энергетическую ценность пищи определял сам поставщик на этапе заключения контракта с Госоператором.
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