Після перевірок військових частин Міноборони встановило вимоги до калорійності їжі для ЗСУ

Державний оператор тилу розпочне використовувати ці вимоги для контрактів, що набудуть чинності з початку 2025-го

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Міністерство оборони встановило вимоги до калорійності основних продуктів, що постачаються до Збройних Сил України.

Таке рішення ухвалили у результаті перевірок військових частин – там виявили недоліки, зокрема, стосовно випадків постачання продуктів із заниженою калорійністю, зауважило відомство.

"В умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби наших захисників за поживністю та енергетичною цінністю", – зазначив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Державний оператор тилу розпочне використовувати ці вимоги як додаток до державних договорів на закупівлю харчів, що набудуть чинності з початку 2025 року, очікує Міноборони.

Раніше ж енергетичну цінність їжі визначав сам постачальник на етапі укладання контракту з Держоператором.