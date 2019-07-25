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После разговора Зеленского с Конте Италия не упомянула Маркива

После разговора Зеленского с Конте Италия не упомянула Маркива - Фото
Джузеппе Конте (фото - ЕРА)
25.07.2019, 06:47

В пресс-релизе итальянского правительства о телефонной беседе лидеров нет ни слова о том, что они обсудили резонансное дело украинского нацгвардейца

В отличие от Офиса президента Владимира Зеленского, после телефонного разговора премьера Италии Джузеппе Конте с главой государства итальянская сторона ничего не написала о том, что лидеры обсуждали получившего в Италии 24 года тюрьмы бойца нацгвардии Виталия Маркива.

Сообщение о разговоре Конте и Зеленского опубликовано вчера, 24 июля.

"...Что касается двусторонних отношений, премьер Конте и президент Зеленский выразили надежду, что в ближайшие месяцы им удастся укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Римом и Киевом", - пишет пресс-служба итальянского правительства.

Больше об отношениях Украины и Италии, включая кейс Маркива, ничего не сказано.

Конте поздравил президента с победой Слуги народа на выборах в Раду и заверил его, что Италия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а также полную реализацию минских соглашений.

"Премьер-министр, в частности, высоко оценил заявления президента Зеленского в пользу возобновления диалога, который мог бы создать условия для урегулирования конфликта в восточных регионах Украины", - говорится в итальянском тексте.

В коммюнике ОПУ говорится, что Конте и Зеленский "обсудили недавний приговор суда Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении совместной экспертизы обстоятельств смерти Роккелли. Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом".

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Виталий Маркив Джузеппе Конте
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