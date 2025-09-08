После российских ударов по просьбе Украины соберется Постоянный совет ОБСЕ

Киев работает "на всех международных форумах", чтобы усилить давление на Москву, отметил Сибига

Андрей Сибига (Фото: МИД)

В ответ на массированные атаки России 9 сентября состоится специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), созванное по запросу Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

"Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по просьбе Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", – написал чиновник.

По его словам, это заседание станет ответом на недавние массированные атаки РФ, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских жителей и разрушениям.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и приобщиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", – добавил Сибига.

Глава МИД поблагодарил действующего главу ОБСЕ, его финскую коллегу Элину Валтонен за "принципиальную позицию и своевременную реакцию".

СПРАВКА. ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная межправительственная организация по вопросам безопасности. Имеет статус наблюдателя в Организации Объединенных Наций. Объединяет 57 стран-участниц из Европы, Азии и Северной Америки.