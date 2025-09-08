После российских ударов по просьбе Украины соберется Постоянный совет ОБСЕ
В ответ на массированные атаки России 9 сентября состоится специальное заседание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), созванное по запросу Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.
"Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по просьбе Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", – написал чиновник.
По его словам, это заседание станет ответом на недавние массированные атаки РФ, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданских жителей и разрушениям.
"Зверства России не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и приобщиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", – добавил Сибига.
Глава МИД поблагодарил действующего главу ОБСЕ, его финскую коллегу Элину Валтонен за "принципиальную позицию и своевременную реакцию".
- Несмотря на агрессию против Украины, Россия остается участницей ОБСЕ. В августе Сибига отмечал, что Москве не место в организации, поскольку она нарушила все 10 основных принципов Хельсинкского акта, лежащие в основе ОБСЕ.
