Після російських ударів на прохання України збереться Постійна рада ОБСЄ

Київ працює "на всіх міжнародних форумах", аби посилити тиск на Москву, зауважив Сибіга

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

У відповідь на масовані атаки Росії 9 вересня відбудеться спеціальне засідання Постійної ради Організації з безпеки й співробітництва в Європі (ОБСЄ), скликане на запит України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на Росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на прохання України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ", – написав чиновник.

За його словами, це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки РФ, які призвели до численних жертв серед цивільних жителів та руйнувань.

"Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії і долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни", – додав Сибіга.

Глава МЗС подякував чинній главі ОБСЄ, його фінській колезі Еліні Валтонен за "принципову позицію та своєчасну реакцію".

ДОВІДКА. ОБСЄ – найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Має статус спостерігача в Організації Об’єднаних Націй. Об'єднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки. ОБСЄ – найбільша у світі регіональна міжурядова організація з питань безпеки. Має статус спостерігача в Організації Об’єднаних Націй. Об'єднує 57 країн-учасниць з Європи, Азії та Північної Америки.