После сбоя Укрзалізниця обещает обновление в первой половине дня 24 марта

Пока билеты доступны только на кассах вокзалов

Фото: Telegram Укрзализныци

Укрзалізниця продолжает возобновлять онлайн-сервисы после сбоя в IT-системе, обновления обещают в первой половине дня 24 марта.

"Специалисты работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления", – говорится в сообщении компании.

Билеты на все рейсы 23 и 24 марта, включая международные отправления, можно приобрести в кассах вокзалов.

Также есть возможность вернуть билет на поезд отправлением 23-24 марта онлайн – для этого нужно отправить на почту скан-копию или четкое фото билета с контактным номером телефона. УЗ обещает обрабатывать такие заявки в течение трех суток с момента возобновления работы системы.

Технический сбой в IT-системе Укрзалізниці начался утром 23 марта: из-за него купить билеты через мобильное приложение или сайт сейчас невозможно.