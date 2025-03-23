После сбоя Укрзалізниця обещает обновление в первой половине дня 24 марта
Укрзалізниця продолжает возобновлять онлайн-сервисы после сбоя в IT-системе, обновления обещают в первой половине дня 24 марта.
"Специалисты работают круглосуточно, чтобы уже завтра в первой половине дня дать приятные обновления", – говорится в сообщении компании.
Билеты на все рейсы 23 и 24 марта, включая международные отправления, можно приобрести в кассах вокзалов.
Также есть возможность вернуть билет на поезд отправлением 23-24 марта онлайн – для этого нужно отправить на почту скан-копию или четкое фото билета с контактным номером телефона. УЗ обещает обрабатывать такие заявки в течение трех суток с момента возобновления работы системы.
Технический сбой в IT-системе Укрзалізниці начался утром 23 марта: из-за него купить билеты через мобильное приложение или сайт сейчас невозможно.
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