Після збою Укрзалізниця обіцяє оновлення у першій половині дня 24 березня
Укрзалізниця продовжує відновлювати онлайн-сервіси після збою в IT-системі, оновлення обіцяють у першій половині дня 24 березня.
"Фахівці працюють цілодобово, щоб вже завтра в першій половині дня дати приємні оновлення", – йдеться у повідомленні компанії.
Квитки на всі рейси 23 та 24 березня, зокрема й міжнародні відправлення, можна придбати у касах вокзалів.
Також є можливість повернути квиток на поїзд відправленням 23-24 березня онлайн – для цього треба надіслати на пошту скан-копію або чітке фото квитка з контактним номером телефону. УЗ обіцяє обробляти такі заявки впродовж трьох діб з моменту відновлення роботи системи.
Технічний збій в IT-системі Укрзалізниці розпочався вранці 23 березня: через нього придбати квитки через мобільний застосунок чи сайт зараз неможливо.
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