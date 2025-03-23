Після збою Укрзалізниця обіцяє оновлення у першій половині дня 24 березня

Поки квитки доступні лише на касах вокзалів

Фото: Telegram Укрзалізниці

Укрзалізниця продовжує відновлювати онлайн-сервіси після збою в IT-системі, оновлення обіцяють у першій половині дня 24 березня.

"Фахівці працюють цілодобово, щоб вже завтра в першій половині дня дати приємні оновлення", – йдеться у повідомленні компанії.

Квитки на всі рейси 23 та 24 березня, зокрема й міжнародні відправлення, можна придбати у касах вокзалів.

Також є можливість повернути квиток на поїзд відправленням 23-24 березня онлайн – для цього треба надіслати на пошту скан-копію або чітке фото квитка з контактним номером телефону. УЗ обіцяє обробляти такі заявки впродовж трьох діб з моменту відновлення роботи системи.

Технічний збій в IT-системі Укрзалізниці розпочався вранці 23 березня: через нього придбати квитки через мобільний застосунок чи сайт зараз неможливо.