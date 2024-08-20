После удара РФ в Тернопольской области зафиксировано превышение уровня хлора в 4-10 раз
В Тернопольской области специалисты зафиксировали превышение содержания хлора в 4-10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов после ночной российской атаки. Об этом сообщила областная администрация.
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"В течение дня специалисты областного центра контроля и профилактики болезней производят замеры качества воздуха и воды в Тернопольской области. Сейчас специалисты выявили превышение уровня содержания хлора от 4 до 10 раз из-за пожара горюче-смазочных материалов", – сообщил во время брифинга заместитель начальника ОВА Виктор Устенко.
Чтобы минимизировать вред от опасных веществ, специалисты советуют следующее:
→ ограничить пребывание на открытом воздухе;
→ закрыть в домах окна и вентиляционные проемы;
→ на окнах развесить смоченные водой простыни или ткань;
→ пить большой объем жидкости.
Среди симптомов отравления хлором есть покраснение глаз, жжение и сухость в горле, охриплость голоса, а также снижение артериального давления и тахикардия. При таких признаках советуют обращаться за помощью к специалистам.
При этом ситуация в Тернопольской области остается контролируемой, отметила Оксана Чайчук, директор Тернопольского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.
По состоянию на 17:32 ситуация не изменилась, написала обладминистрация.
Ранее, в 10:14, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила о пожаре на промышленном объекте, который атаковали российские оккупанты.
К ликвидации последствий атаки ведомство привлекло более 90 спасателей, 21 единицу техники и два пожарных поезда.
По состоянию на 14.40 пламя уже погасили, пострадавших нет, сообщило ГСЧС.
- 17 августа из-за российского удара по Сумам загорелось 10 автомобилей, были пострадавшие.
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