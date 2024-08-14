Спасатели вторые сутки тушат пожар в лесничестве под Балаклеей – фото

Фото: ГСЧС

Спасатели вторые сутки тушат лесной пожар рядом с Балаклеей на Харьковшине, сообщило главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

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По состоянию на 9:00 14 августа продолжаются работы по ликвидации пожара в Балаклейском лесничестве неподалеку от города – возгорание продолжается двое суток, охвачено 40 гектаров сухой хвойной подстилки, пишет ГСЧС.

По состоянию на 2017 год общая площадь земель госпредприятия "Балаклейский лесхоз" составляла 28 336,8 га.

Ведомство отмечает: для ликвидации привлечены 48 спасателей, 12 автоцистерн (в частности, водовоз емкостью 12 кубических метров), а также пиротехнический, медицинский расчеты ГСЧС и четыре единицы техники от лесничих.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

11 августа пожарные тушили пожар на территории Андреевского урочища в Николаевской области – горели 70 гектаров леса, сухой травы и камыша. Огонь частично распространился на жилищный сектор, однако возгорание удалось ликвидировать.

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