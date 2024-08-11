В Николаевской области пожар на 70 гектарах, огонь был и в жилом секторе – фото

Горит 50 га леса и 20 га сухой травы и камыша, угрозы жилищному сектору уже нет

Фото: ГСЧС

Пожарные ликвидируют пожар на территории Андреевского урочища в Николаевской области – горят 70 гектаров леса, сухой травы и камыша. Ранее огонь частично распространился на жилищный сектор, однако возгорание удалось ликвидировать, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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В 16:40 ГСЧС сообщила, что специалисты ликвидируют пожар в Андреевском урочище Николаевской области – возгорание охватило 30 га хвойного настила и сухой травы, а также пламя частично распространилось на жилищный сектор села Ковалевка.

Пожарные ликвидировали возгорание трех хозяйственных построек и двух жилых домов, при этом ситуацию усложняет порывистый ветер, а мониторинг пожара осуществляется дронами, отметило ведомство.

В общей сложности на месте работают 75 специалистов и 15 единиц техники, говорится в сообщении.

Впоследствии ГСЧС сообщила, что на 18:00 общая площадь пожара составляет 70 гектаров: из них 50 га – это лес, а 20 га – сухая трава и камыш.

При этом угрозы жилищному сектору уже нет, а от ГСЧС на месте работает 120 человек и 17 единиц техники, отмечают в сообщении.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

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