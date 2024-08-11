У Миколаївській області пожежа на 70 гектарах, вогонь був і в житловому секторі – фото

Горить 50 га лісу та 20 га сухої трави та очерету, загрози житловому сектору вже немає

Фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідовують пожежу на території Андріївського урочища у Миколаївській області – горять 70 гектарів лісу, сухої трави й очерету. Раніше вогонь частково поширився на житловий сектор, проте займання вдалося ліквідувати, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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О 16:40 ДСНС повідомила, що фахівці ліквідовують пожежу в Андріївському урочищі на Миколаївщині – займання охопило 30 га хвойного настилу та сухої трави, а також полум'я частково поширилося на житловий сектор села Ковалівка.

Вогнеборці ліквідували займання трьох господарчих споруд та двох житлових будинків, водночас ситуацію ускладнює поривчастий вітер, а моніторинг пожежі здійснюється дронами, зазначило відомство.

Загалом на місці працюють 75 фахівців та 15 одиниць техніки, йдеться в повідомленні.

Згодом ДСНС повідомила, що станом на 18:00 загальна площа пожежі становить 70 гектарів: із них 50 га – це ліс, а 20 га – суха трава та очерет.

Водночас загрози житловому сектору вже немає, а від ДСНС на місці працює 120 людей та 17 одиниць техніки, зазначають у повідомленні.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

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