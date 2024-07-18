Пожежа у супермаркеті на Дарниці – рятувальники загасили полум'я: фото

На місці виклику працюють 50 рятувальників та 14 одиниць техніки

Фото: ДСНС Києва

У Дарницькому районі Києва пожежа у магазині – рятувальники ліквідовують полум'я. Про це повідомило головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у столиці.

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Рятувальники о 21:13 отримали повідомлення про пожежу на вулиці Здолбунівській.

Попередньо, загоряння сталося в одному із супермаркетів.

На місці виклику працюють 50 рятувальників та 14 одиниць техніки, зазначило ДСНС.

Станом на 22:10 рятувальники продовжували ліквідовувати пожежу.

ОНОВЛЕНО о 23:41. Пожежу ліквідовано в магазині, жертв та постраждалих немає, написало ДСНС. Правоохоронці встановлюють причини пожежі.

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

Фото: ДСНС Києва

4 липня у Подільському районі Києва в одній зі складських будівель виникла пожежа – вогонь перекинувся на сусідні споруди. Пізніше в Оболонському районі Києва сталось загоряння чотириповерхової складської будівлі.

6 липня, у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва загорілися квартира та дах – вогнеборці загасили займання на площі 500 квадратних метрів.

Вдень 7 липня у Печерському районі Києва спалахнув бізнес-центр, рятувальники загасили пожежу.

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