У Києві знов спалахнула пожежа. Цього разу горів бізнес-центр у Печерському районі – фото

Фото: ДСНС

Вдень 7 липня у Печерському районі Києва спалахнув бізнес-центр, рятувальники загасили пожежу. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Займання сталося о восьмій ранку у будівлі на вулиці Еспланадній: загорівся другий поверх 11-поверхового бізнес-центру.

Менш ніж за годину вогонь приборкали, на вулицю вивели 10 людей. За даними ДСНС, ніхто не постраждав. Причину займання ще з'ясовуватимуть.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Вчора, 6 липня, у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва загорілася квартира та дах – вогнеборці загасили займання на площі 500 квадратних метрів.