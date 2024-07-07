У Києві знов спалахнула пожежа. Цього разу горів бізнес-центр у Печерському районі – фото
Вдень 7 липня у Печерському районі Києва спалахнув бізнес-центр, рятувальники загасили пожежу. Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Займання сталося о восьмій ранку у будівлі на вулиці Еспланадній: загорівся другий поверх 11-поверхового бізнес-центру.
Менш ніж за годину вогонь приборкали, на вулицю вивели 10 людей. За даними ДСНС, ніхто не постраждав. Причину займання ще з'ясовуватимуть.
Вчора, 6 липня, у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі Києва загорілася квартира та дах – вогнеборці загасили займання на площі 500 квадратних метрів.
- 4 липня у Києві та області на наступні чотири дні оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
- Того ж дня у Подільському районі Києва в одній зі складських будівель виникла пожежа – вогонь перекинувся на сусідні споруди.
- Пізніше у той же день в Оболонському районі Києва сталось загоряння чотириповерхової складської будівлі.