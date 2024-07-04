Вдруге за добу. В Оболонському районі Києва горіла будівля – фото
В Оболонському районі Києва сталось загоряння чотириповерхової складської будівлі. Рятувальники ліквідували пожежу, розповіли в ДСНС.
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На місці пожежі працювало 50 рятувальників та 14 одиниць рятувальної техніки, орієнтовна площа – 400 кв. м.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
- 4 липня у Подільському районі Києва в одній зі складських будівель виникла пожежа – вогонь перекинувся на сусідні споруди.
- 4 липня у Києві та області упродовж наступних чотирьох днів оголосили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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