У Шевченківському районі Києва вибухнув енергооб'єкт, сталася пожежа

Жертв та поранених немає, усі служби працюють на місці події

Київ (Фото: ЕРА)

У Києві на енергооб'єкті стався вибух з подальшою пожежею. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

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За його словами, інцидент відбувся у Шевченківському районі столиці. Наразі всі оперативні служби прямують на місце події.

Інформації щодо жертв, поранених та причин вибуху Кличко не надав. Відповідних фото та відео також немає.

ДОПОВНЕНО о 19:06. "На трансформаторній підстанції в Шевченківському районі столиці виникло коротке замикання, спостерігається задимлення. Подальшого горіння немає. Руйнувань, пошкоджень приміщень та потерпілих немає", – уточнив Кличко.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

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