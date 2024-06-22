У мережі розганяли про нібито вибух на київській ТЕЦ. Влада спростувала

У КМДА нагадали, що поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів – заборонено

Київська ТЕЦ (Фото: Київтеплоенерго)

Низка українських Telegram-каналів та медіа поширила інформацію про нібито вибух на київській теплоелектроцентралі вдень 22 червня. Київська міська державна адміністрація спростувала фейк.

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За офіційними даними, всі ТЕЦ Києва працюють у штатному режимі, зокрема, проводяться роботи з підготовки до опалювального сезону.

"Інформація про нібито вибух енергообʼєкті не відповідає дійсності. Контроль за ситуацією міська адміністрація здійснює в оперативному порядку", – йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Також влада наголосила, що поширювати фото та відео інфраструктурних обʼєктів – заборонено. У разі порушення цього правила з боку киян адміністрація обіцяє звернутися до Служби безпеки України.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

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