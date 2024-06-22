В сети разгоняли о якобы взрыве на киевской ТЭЦ. Власть опровергла

В КГГА напомнили, что распространять фото и видео инфраструктурных объектов – запрещено

Киевская ТЭЦ (Фото: Киевтеплоэнерго)

Ряд украинских Telegram-каналов и медиа распространили информацию о якобы взрыве на киевской теплоэлектроцентрале днем 22 июня. Киевская городская государственная администрация опровергла фейк.

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По официальным данным, все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, проводятся работы по подготовке к отопительному сезону.

"Информация о якобы взрыве энергообъекта не соответствует действительности. Контроль за ситуацией городская администрация осуществляет в оперативном порядке", – говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Также власти подчеркнули, что распространять фото и видео инфраструктурных объектов – запрещено. В случае нарушения этого правила со стороны киевлян администрация обещает обратиться в Службу безопасности Украины.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

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