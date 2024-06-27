В Шевченковском районе Киева взорвался энергообъект, произошел пожар

Жертв и раненых нет, все службы работают на месте происшествия

Киев (Фото: ЕРА)

В Киеве на энергообъекте произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. В настоящее время все оперативные службы направляются на место происшествия.

Информации о жертвах, раненых и причинах взрыва Кличко не предоставил. Соответствующих фото и видео тоже нет.

ДОПОЛНЕНО в 19:06. "На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет", – уточнил Кличко.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Читайте также: В сети разгоняли о якобы взрыве на киевской ТЭЦ. Власть опровергла