В Шевченковском районе Киева взорвался энергообъект, произошел пожар
Киев (Фото: ЕРА)

В Киеве на энергообъекте произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, инцидент произошел в Шевченковском районе столицы. В настоящее время все оперативные службы направляются на место происшествия.

Информации о жертвах, раненых и причинах взрыва Кличко не предоставил. Соответствующих фото и видео тоже нет.

ДОПОЛНЕНО в 19:06. "На трансформаторной подстанции в Шевченковском районе столицы возникло короткое замыкание, наблюдается задымление. Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет", – уточнил Кличко.

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