Второй раз за сутки. В Оболонском районе Киева горело здание – фото

Предварительно жертв и пострадавших нет

ГСЧС. Иллюстративное изображение (Фото: ДСНС)

В Оболонском районе Киева произошло возгорание четырехэтажного складского здания. Спасатели ликвидировали пожар, рассказали в ГСЧС.

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На месте пожара работало 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники, ориентировочная площадь – 400 кв. м.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

4 июля в Подольском районе Киева в одном из складских зданий возник пожар – огонь перекинулся на соседние постройки.

4 июля в Киеве и области в течение следующих четырех дней объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

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