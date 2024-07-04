Второй раз за сутки. В Оболонском районе Киева горело здание – фото
В Оболонском районе Киева произошло возгорание четырехэтажного складского здания. Спасатели ликвидировали пожар, рассказали в ГСЧС.
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На месте пожара работало 50 спасателей и 14 единиц спасательной техники, ориентировочная площадь – 400 кв. м.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
- 4 июля в Подольском районе Киева в одном из складских зданий возник пожар – огонь перекинулся на соседние постройки.
- 4 июля в Киеве и области в течение следующих четырех дней объявили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
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